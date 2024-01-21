«حماة الوطن»: هدفنا تثقيف المجتمع ونشر التوعية وتشجيع التراث

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الإسماعيلية ندوة تثقيفية بعنوان «المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي»، في إطار استكمال اهتمام الحزب بالتثقيف والتدريب المستمر لكل أعضائه بجميع أنحاء الجمهورية، بينما شاركت أمانة الحزب بمحافظة مطروح في معرض ذوي الهمم لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية لكل فئات المجتمع والمرأة المعيلة، يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب حماة الوطن.

تحقيق التنمية الشاملة

وأوضح الدكتور عمرو سليمان أن حزب حماة الوطن يلعب دورًا مهمًا في خدمة المجتمع المصري، فهو يسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين، ومن أبرز أدوار الحزب في خدمة المجتمع المصري دعم المشروعات القومية، حيث يدعم الحزب المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، مثل مبادرة حياة كريمة ومشروع تطوير الريف المصري، والمشاركة في العمل التطوعي، حيث يشارك الحزب في العمل التطوعي من خلال تنظيم حملات خيرية وطبية وثقافية في مختلف أنحاء الجمهورية.

توعية المجتمع

وأوضح سليمان، في تصريح لـ«الوطن»، أن جهود حماة الوطن تتضمن توعية المجتمع حيث يسهم في توعية المجتمع بحقوقه وواجباته، من خلال تنظيم ندوات وورش عمل وحملات توعية، وبشكل عام، يمكن القول إن الحزب يسعى إلى بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك، من خلال المشاركة في التنمية ودعم المشروعات القومية وتنمية العمل التطوعي وتوعية المجتمع.