«حماة الوطن» يواصل تقديم حصص مجانية لطلاب المدارس في شمال سيناء

واصلت أمانة التعليم بحزب حماة الوطن بمحافظة شمال سيناء، تقديم الحصص المجانية لطلبة المدارس للشهادات الثانوية في العريش.

قال محمد العلاقمي، أمين التعليم بحزب حماة الوطن بمحافظة شمال سيناء، إنهم مستمرون للأسبوع الثالث في تقديم الحصص المجانية لطلاب الشهادة الثانوية، بعد الانتهاء من دروس الشهادتيين الابتدائية والإعدادية.

رفع المشقة عن كاهل أولياء الأمور

وأضاف العلاقمي أن الدروس يقدمها نخبة من كبار المعلمين بأدارة العريش التعليمية بالمجان، بجميع التخصصات، في المقر الرئيسي للحزب بوسط مدينة العريش.

وأكد المهندس فايق الخليلي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، أنّ الهدف من الحصص المجانية مساعدة الطلاب، ورفع المشقة والمعاناة عن كاهل أولياء الأمور، والعمل على مساعدتهم، من خلال الدروس، وتوزيع أسئلة هامة متوقعة في الأمتحانات، وذلك على نفقة الحزب

معلمون مميزون بإدارات العريش التعليمية

وأوضح أنّ المعلمين يأتون بالمجان وأغلبهم من أبناء الحزب، الذين يعملون في التربية والتعليم، ومن المدرسين المميزين على مستوى الإدارات التعليمية في المحافظة.