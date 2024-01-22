«برلمانية حماة الوطن»: يجب أن تسهم الألعاب الإلكترونية في النمو الاقتصادي

قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن في مجلس الشيوخ، إننا نعيش ثورة تكنولوجية هائلة، حتى أصبحت جزءًا من حياتنا، وساهمت في تربية أبنائنا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والثقافةِ، والسياحة والآثار والإعلام، عن الدراسةِ المحالة إليها من المجلس بعنوان «الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها»، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.

اقتصاديات الألعاب الإلكترونية

وقال عضو مجلس الشيوخ: «ندفع أغلى الأثمان، وقليل يحتاط من مفاسد هذه التكنولوجيا»، مشيرًا إلى أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مصدرا للترفيه، بينما من الممكن أن تسهم في النمو الاقتصادي لمصر.

وأوضح النائب، أن التقديرات تشير إلى أن حجم عائدات صناعة التكنولوجيا في العالم تقدر بـ177 مليار دولار، وتنامى هذه الرقم بعد كورونا حتى وصل إلى 200 مليار دولار، قائلا: «وتشير التوقعات أن تصل لأكثر من 225 مليار دولار سنويا».

سؤال برلماني لوزير الاتصالات

ووجه رئيس برلمانية حماة الوطن سؤالًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أين نصيب مصر من هذه الصناعة الضخمة؟.

وقال النائب أيمن عبد المحسن، إنه يجب أن تكون هناك صناعة وطنية مصرية تشير إلى الرموز الثقافية والتاريخية بعيدا عن المؤثرات الخارجية غير محمودة العواقب.

وأعلن موافقة حزب حماة الوطن، على توصيات الدراسة، مطالبا بوضع آليات للإشراف والمراقبة على الألعاب الإلكترونية.