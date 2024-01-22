«حماة الوطن»: الفترة المقبلة داخل الحزب تحتاج لتخطيط دقيق وجهد أكبر

كرم حزب حماة الوطن قياداته وكوادره في حفل أقيم أمس بالمقر الرئيسي للحزب بالتجمع الخامس، وذلك تقديراً لجهودهم المشرفة خلال عام 2023.

جاءت الاحتفالية عقب نجاح الحزب في الاستحقاق الدستوري، ممثلاً في الانتخابات الرئاسية 2024، والذي كان له دوراً بارزاً فيه.

ووجه الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، الشكر لأمانة التخطيط والمتابعة المركزية، على جهودها المشرفة في عام 2023، وما بذلوه خلال الفترة السابقة لتقديم الخدمات للمواطنين في إطار دعم الحزب الغير محدود للمواطن، ضمن المبادرات الرئاسية الكبرى.

ومن جانبه، طالب النائب اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ببذل المزيد من الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة، لأن القادم يحتاج إلى جهد أكبر في الشارع، وستشهد متابعة دقيقة وحازمة لكل التوجيهات والخطط الموضوعة ومدى تنفيذها على أرض الواقع، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد والتخطيط.

وأكّد العوضي أنَّ أمانة التخطيط والمتابعة بالحزب عليها دور كبير وهام، لذلك يجب عليها القيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة للبناء على النجاحات التي تحققت مسبقاً.