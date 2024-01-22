مراسلة «إكسترا نيوز»: معرض القاهرة للكتاب يشمل 5 صالات.. و«الطفل» الأكثر إقبالا وشهرة

قالت ميرنا عادل، مراسلة قناة إكسترا نيوز، من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن هناك استعدادات بدأت في المعرض لاستقبال هذا الكرنفال الثقافي الذي تفصلنا أيام قليلة على بدايته، ويبدأ في يوم 1/25 ويستمر حتى 2/6.

معرض القاهرة للكتاب يشمل 5 صالات

وتابعت ميرنا عادل مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من معرض القاهرة الدولي للكتاب الاستعدادات، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز» أن معرض القاهرة للكتاب يشمل 5 صالات، الأولى والثانية يوجد بها كتب الفكر والسياسة، والثالثة والرابعة توجد بها الأجنحة الخاصة بالدول العربية والأجنبية المشاركة، والأجنحة الخاصة بكتب التراث الديني والإسلامي، والوزارات المختلفة المشاركة في المهرجان.

صالة الطفل من أهم الصالات الموجودة في المعرض

وأوضحت ميرنا عادل أن صالة الطفل تعد من أهم الصالات الموجودة في المعرض، والأكثر إقبالا وشهرة، ويوجد لها جناح خاص، وصالة خاصة لكل الناشرين في مجال الأطفال، وتتسم بألوانها وتنسيقها المختلف الذي يتناسب مع الأطفال، والفعاليات التي تقام الهدف منها أن تقدم محتوى خاصا وهاما للأطفال.

أكثر من 550 فعالية ثقافية

وأردفت المراسلة أن هذا المعرض يأتي في دورة الـ55 وعلى مدار 54 عاما كان هذا المعرض قبلة للزائرين، وكرنفالا ثقافيا، ويوجد به هذا العام أكثر من 550 فعالية ثقافية تقام على هامش هذا المعرض طوال أيام انعقاده، وأكثر من 1200 ناشر من 70 دولة عربية وأجنبية، كما يوجد تخفيضات من جانب إدارة المعرض لتسهيل عملية الشراء.