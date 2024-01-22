عضو اتحاد كتاب مصر: معرض القاهرة الدولي للكتاب يضم أدباء من الوطن العربي

قالت إسراء أحمد البكري عضو اتحاد كتاب مصر إنَّ معرض القاهرة الدولي للكتاب سينطلق يوم 24 يناير ولمدة أسبوعين، مشيرًة الى أن هذه الدورة الـ55 المعبرة عن الهوية المصرية التي تؤكّد مكانة مصر الثقافية في الحضارة الإنسانية والدور الذى قدمته لتاريخ المعرفة وتكوين الوعي الإنساني.

وأضافت «إسراء» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «DMC»، قائلًة «الندوات داخل المعرض تكون مهمة جدًا بالنسبة لجميع الكتاب سواء كاتب لأول مرة أو كاتب مشهور وفي تلك الحالة يكون جميع الكتاب تحت أسم ولقب واحد، وهي أهم ميزة في معرض الكتاب».

وتابعت: «المعرض يضم الأدباء من الوطن العربي والعالم وليس المصريين فقط، وستكون هناك الكثير من الندوات بالمعرض، وهناك الكثير من دور النشر المشاركة في المعرض، وهناك الكثير من العروض الفنية وحفلات الرسم، وكل من لديه موهبة يكون حاضر في المعرض، ومتاح لكل صاحب موهبة عرض موهبته أمام الجميع».