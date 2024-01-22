«القومي لثقافة الطفل»: معرض القاهرة للكتاب عُرس ثقافي لمصر والعالم العربي

قال محمد عبدالحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب عُرس ثقافي لمصر والعالم العربي والعالم كله، وهو واحد من أهم معارض الكتب في العالم.

وزيرة الثقافة تتابع الموقف يوميا

وأضاف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية بسنت الحسيني، أنَّ وزيرة الثقافة تتابع الموقف يوميا، وتكاد تكون في المعرض لمتابعة كل التفاصيل مع رئيس الهيئة العامة للكتاب.

جناح الطفل عبارة عن مجموعة من البرامج والفعاليات تشتبك

وتابع رئيس المركز القومي لثقافة الطفل «جناح الطفل عبارة عن مجموعة من البرامج والفعاليات تشتبك على نحو مباشر مع رؤية وأهداف الدولة المصرية المتشابكة بدورها مع عدد كبير من الوزارات والهيئات، وبخاصة وزارة الثقافة».

الجناح رقم 5 مخصص للأطفال

وأكّد رئيس المركز القومي لثقافة الطفل أن الجناح رقم 5 مخصص للأطفال وسيشهد دور نشر تعرض الكتب الخاصة بها، والأنشطة التي تقدم للطفل من كل الجهات، وهناك 4 أنشطة رئيسة في هذا السياق، هي النشاط القولي مثل حفلات توقيع الأطفال الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير والنشاط التفاعلي والورش الفنية مثل الفنون التشكيلية، وهناك العروض الفنية على المسارح الكبيرة في بلازا 1 وبلازا 2.