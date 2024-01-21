«الأوقاف» تقدم سلسلة «رؤية للنشء» في معرض القاهرة للكتاب

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن توفر إصدارات سلسلة «رؤية للنشء»، في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024، والذي ينطلق يوم الأربعاء المقبل.

إصدارات وزارة الأوقاف في معرض الكتاب

وحول التفاصيل فيأتي إصدار تلك السلسلة بالتعاون مع وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والهيئة المصرية للكتاب.

وسلسلة «رؤية للنشء» ستنشر كتاب يحمل اسم «أغرب من الخيال»، من إعداد ياسمين مجدي ورسوم أحمد جعيصة.

موعد بدء معرض القاهرة الدولي للكتاب

وقالت وزارة الأوقاف إن الكتاب سيكون متوفر في جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بصالة 5، في معرض كتاب الطفل، ويشار إلى أنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024، سيبدأ من يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024.

وتنعقد الدورة الـ55 من معرض الكتاب 2024 في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة»، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.