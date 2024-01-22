منى زكي توجه الشكر لفريق فيلمها الجديد «رحلة 404» قبل طرحه في السينمات

وجهت الفنانة منى زكي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الشكر لفريق عمل فيلمها الجيد رحلة 404.

ونشرت منى زكي البوسترات الدعائية للفيلم معلقة: «أحب أوجه الشكر لفريق فيلم رحلة 404 الرائع اللي استمتعت جدا بالتعاون معاهم.. أنا حقيقي حبيت تجربتنا سوا، واستمتعت بيكم ومعاكم وبمواهبكم الجبارة اللي أضافت لي وأضافت للفيلم ككل».

وأضافت زكي: «شكرا لزميلي النجم محمد فراج صاحب الموهبة الكبيرة، واللي قدمنا سوا أعمال ناجحة قبل كده، ويارب الفيلم ده كمان يكون له نفس الحظ من نجاحنا المشترك.. وأيضاً زميلي العزيز محمد ممدوح (تايسون) اللي بحب وبحترم فنة وموهبته لأقصى درجة، ووجوده كضيف شرف في الفيلم كان حاجة كبيرة أوي بالنسبة لي، وطبعا النجم الكبير والممثل اللي دايما بنستمتع بحضوره خالد الصاوي».

وتابعت قائلة: «طبعا الممثلة الرائعة شيرين رضا اللي نورت الفيلم بجد والمتميز للغاية محمد علاء.. وأكيد كل الشكر للسيناريست الموهوب محمد رجاء اللي كتب نص حقيقي مختلف وإنساني وبإبداع حقيقي، وأولا وأخيرا شكرا للأستاذ المخرج هاني خليفة على مجهوده وإيمانه بالمشروع وتوجيهاته ورؤيته المهمة دايما».