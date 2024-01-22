رئيس مدينة مطوبس يبحث إعادة تشغيل مصيف اليوم الواحد

أجرى اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، جولة تفقدية لمصيف اليوم الواحد بمطوبس لإعادة تشغيله بطريقة آمنة حفاظا على حياة المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء العبد، مدير إدارة السياحة بكفر الشيخ، وعمر الزعيقي، نائب مركز ومدينة مطوبس لشؤون القرى و«حياة كريمة»، ومحمود فوزي، رئيس قرية الجزيرة الخضراء، وممثلي هيئة تنشيط السياحة بكفر الشيخ وحماية الشواطئ.

رفع كفاءة مصيف مطوبس

وأكد رئيس مركز ومدينة مطوبس، أنّه سيتم العمل على رفع كفاءة مصيف مطوبس لليوم الواحد على الطريق الدولي الساحلي، وعمل المقايسة التقديرية حتى يُمكن إعادة تشغيله وتجهيزه بصفة آمنة حفاظاً على أرواح الشباب بمركز ومدينة مطوبس من الغرق، وطرحه مرة أخرى لخدمة أهالي المركز والمدينة للتنزه وقضاء الأوقات الممتعة بشكل آمن.

12 كيلومترا طول مصيف مطوبس

جدير بالذكر أنّ مصيف مطوبس يقع على مقربة من الطريق الدولي الساحلي، بطول 12 كيلومتراً على شاطئ البحر المتوسط، وكان الهدف من إنشائه تخفيف الزحام والتكدس الموجود بشواطئ مصيف بلطيم، الذي يبعد عنه بحوالي 40 كيلومتراً.