منى زكي توجه رسالة لأبطال «رحلة 404» قبل عرض الفيلم

تستعد منى زكي لطرح أحدث أفلامها في السينما 25 يناير المُقبل، والذي يحمل اسم «رحلة 404»، والمقرر طرحه في جميع سينمات الوطن العربي 1 فبراير، وتتعاون فيه مع المُخرج هاني خليفة، الذي تعاونت معه من قبل في فيلم «سهر الليالي».

ووجهت منى زكي الشكر خلال تدوينة نشرتها على موقع انستجرام لنجوم وصناع الفيلم: «أحب أوجه الشكر لفريق فيلم رحلة 404 الرائع اللي استمتعت جدا بالتعاون معاهم.. أنا حقيقي حبيت تجربتنا سوا، واستمتعت بيكم ومعاكم وبمواهبكم الجبارة التي أضافت لي وأضافت للفيلم ككل».

وأضافت منى في التدوينة التي أرفقتها ببوسترات النجوم: «شكرا لزميلي النجم محمد فراج صاحب الموهبة الكبيرة، واللي قدمنا سوا أعمال ناجحة قبل كده، ويا رب الفيلم ده كمان يكون له نفس الحظ من نجاحنا المشترك، وأيضا زميلي العزيز محمد ممدوح -تايسون- اللي بحب وبحترم فنة وموهبته لأقصى درجة، ووجوده كضيف شرف في الفيلم كان حاجة كبيرة أوي بالنسبة لي، وطبعا النجم الكبير والممثل اللي دايما بنستمتع بحضوره خالد الصاوي».

وتابعت: «وطبعا الممثلة الرائعة شيرين رضا اللي نورت الفيلم بجد والمتميز للغاية محمد علاء، وأكيد كل الشكر للسينارست الموهوب محمد رجاء اللي كتب نص حقيقي مختلف وإنساني وبإبداع حقيقي، وأولا وأخيرا شكرا للأستاذ المخرج هاني خليفة على مجهوده وإيمانه بالمشروع وتوجيهاته ورؤيته المهمة دايما».