‎قبل فيلم رحلة 404.. أعمال ظهرت فيها منى زكي بالحجاب

خطفت الفنانة منى زكي الأنظار، بمجرد طرح برومو ‎فيلم رحلة 404، المقرر أن يدخل ضمن المنافسة السينمائية في جميع دور العرض، الخميس المقبل، الموافق 25 يناير.

أعمال ظهرت فيها منى زكي بالحجاب قبل ‎فيلم رحلة 404

ظهرت الفنانة مني زكي خلال برومو ‎فيلم رحلة 404، مرتدية الحجاب، وهذه لم تكن المرة الأولى التي تظهر فيها محجبة في أعمالها الفنية، كان آخرها مسلسل تحت الوصاية، التي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي لعام 2023، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا من خلال شخصية «حنان».

وكان مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، مكون من 15 حلقة، وشاركها في العمل كل من: دياب ومها نصار وعلي الطيب وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي وعمر الشريف وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

الحجاب والنقاب في لعبة نيوتن

وفي مسلسل لعبة نيوتن في السباق الرمضاني لعام 2021، ظهرت منى زكي بالحجاب وكذلك النقاب في بعض المشاهد من خلال شخصية «هنا»، وشارك معها عدد من الفنانين منهم محمد فراج ومحمد ممدوح وعائشة بن أحمد.

وهناك أيضا فيلم خالتي فرنسا، الذي ظهرت منى زكي من خلاله وهي ترتدي الحجاب من خلال شخصية بطة، والذي جرى تقديمه عام 2004، وشاركت فيه بجانب عدد من الفنانين من بينهم عبلة كامل وعايدة رياض ومحمود عبد المغني.

فيلم سهر الليالي ظهرت من خلاله منى زكي بالحجاب من خلال شخصية بيري، الذي قدم عام 2003، وشارك فيه عدد من الفنانين، من بينهم حنان ترك وأحمد حلمي وشريف منير.