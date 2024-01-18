منى زكي تتصدر بوستر فيلم «رحلة 404».. يعرض 25 يناير المقبل

طرح اليوم البوستر التشويقي الخاص بفيلم «رحلة 404» والذي سيتم عرضه في السينمات المصرية 25 يناير، وفي العالم العربي 1 فبراير المقبل.

قصة فيلم «رحلة 404»

ويظهر على البوستر ملامح من قصة الفيلم التي تدور حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر إلى أن تعود لأشخاصٍ من ماضٍ ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لا بد أن يلوثها مرة أخرى؟

منى زكي تتحدث عن فيلم رحلة 404

أكدت منى زكي بطلة العمل، في بيان صحفي: «سعيدة بالرحلة الطويلة التي قمت بها مع هذا الفيلم الذي أحبه بشدة، فهي بالفعل رحلة بدأت منذ سنوات عندما عرض على وقت تصوير مسلسل آسيا تحديدا في عام 2013، قبل حصوله على الجائزة ولكن لانشغالي بالعديد من الأعمال لم يكن مقدرا لي تقديمه، ولكني وقعت في حب الفيلم من أول قراءة للسيناريو، والطريقة التي يتم حكي الفيلم بها، والشخصية والحدوتة التي تستمر خلال 3 أيام، فهناك إحكام في سرد التفاصيل بطريقة تجذب من سيشاهده».

حصل السيناريست محمد رجاء من خلال سيناريو الفيلم على جائزة «ساويرس» عن فئة شباب الأدباء وكتاب السيناريو عام 2015، وقال في بيان صحفي: «انتشرت أكثر من قصة حول أحداث الفيلم، وفي الحقيقة لا اريد الإفصاح عنها حتى يشاهده الجمهور قريبا، بعد سنوات طويلة من الصبر والانتظار، ومع فريق عمل متميز من الإنتاج والإخراج للتمثيل الذين حولوا هذا الحلم لحقيقة ملموسة».

مخرج الفيلم يتحدث عن التجربة

‎وعلي الجانب الآخر، أكد هاني خليفة مخرج الفيلم بأنّ رحلة 404 هو حكاية لم تحكى من قبل على الشاشة، وهو من أجمل السيناريوهات التي كتبها السيناريست محمد رجاء، وكان التعاون الأول بينهما قبل أن يقدما معا العديد من الأعمال.

وأشار خليفة، «أعتقد أن من سيشاهد الفيلم سيجد نفسه متورطاً في قصته، ولا يمكن أن يتوقع الأحداث، كما إنني سعيد بالعمل مع منى زكي مرة أخري بعد أن قدمنا معا فيلم سهر الليالي فلقد تمنيت أن يتكرر التعاون بيننا دوماً، فهي ممثلة تشعر بالسعادة وأنت تعمل معها، بسبب موهبتها المتفردة».

أبطال فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجوني للإنتاج السينمائي.