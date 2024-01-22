الإسماعيلية تحقق 100% في معدل الإنجاز بمنظومة الشكاوى الحكومية

قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة حققت معدل إنجاز 100% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال العام الماضي 2023.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، في بيان صحفي، أن المحافظة بهذه النسبة تعتبر أفضل الجهات الحكومية التابعة لمنظومة الشكاوى الموحدة في سرعة التعامل مع المشكلات المتنوعة وإنجازها.

بشارة: تلقينا 4257 شكوى

وتابع بشارة أن المحافظة استقبلت 4257 شكوى خلال عام 2023، منها 2791 شكوى فردية، و1465 شكوى جماعية تم الرد عليها جميعًا، مضيفا أن إجمالي الشكاوى المنفذة بلغ 4257 شكوى، وتنوعت طبيعة الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين وشكاوى خدمة مستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوي احتياجات خاصة، ومجتمع مدني، فيما تم عرض التقرير المُقدم من مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء حول ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى محافظات الجمهورية.

بشارة: تقديم أفضل خدمة للمواطنين

وقال محافظ الإسماعيلية إنه يتم العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاته تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم، موجها بسرعة الاستجابة وبحث الشكاوى المقدمة من المواطنين، وتوجيهها إلى الجهات المعنية المختصة لإزالة أسباب الشكوى والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.