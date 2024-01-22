رمضان عبدالمعز يوجه رسالة قاسية لمحتكري السلع: «ربنا توعدكم بالويل»

وجه الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، رسالة قاسية لمحتكري السلع والأدوية، قائلا: «ويل لمن يخبي السلع وقوت الناس والأدوية عشان يضاعفوا مكاسبهم».

وقال الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc» ، اليوم الاثنين: «ده ربنا قال بعد قصة عزير وسيدنا إبراهيم في سورة البقرة وتحدث عن إنفاق الأموال في سبيل الله، أنا مش بقول لهم هاتوا فلوسكم ولا ادوها للغلابة، بقولك لهم وقفوا احتكار للسلع، والله أنا حريص عليكم عشان تكونوا من المفلحين يوم القيامة بدل ما تكونوا من الخاسرين».

أموال الدنيا لن تفيدكم في الآخرة

وأضاف: «طلعوا وساعدوا الناس الفلوس اللي في الدنيا لن تفيدكم في الآخرة، شوف الناس اللي بتاجر مع ربنا ساعدوا الناس، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء».

وتابع الداعلية الإسلامي أن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لعباده، ولهذا جاء في كتابه العزيز: «الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر»، لذا لا يجب القلق من الحياة وما بها من متاعب، فالله قادر على أن يبسط الأرزاق لعباده.

الله سبحانه وتعالى هو الرزاق

وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، لذا محن الحياة تنتهي لأن الله قادر على أن يفك الكرب دون سبب، والنبي صلى الله وعليه وسلم كان يستعيذ بالله من الهم والحزن، والله يحب الصابرين، لذا على المؤمنين أن يعلموا أن الصبر مفتاح الفرج، وبالصبر تذهب الهموم.