مندوب فلسطين بالجامعة العربية: الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 360 ألف منزل بغزة

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر في غزة كليًا أو جزئيًا أكثر من 360 ألف بيت و233 مستشفى ومركز صحي و400 مدرسة ومثلها من المساجد التي يذكر فيها اسم الله.

وأضاف مندوب فلسطين، خلال كلمته باجتماع جامعة الدول العربية: «في غزة اليوم 60 ألف امرأة حامل معرضة لخطر الموت قبل أو بعد أو أثناء الولادة، بسبب تدمير كل أسباب الحياة، وانتشار الأمراض المعدية هناك، وهذا أيضًا غيض من فيض مؤشرات ودلائل جريمة الإبادة الجماعية».

تهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه

وأكد أن الهدف الإسرائيلي الأول ليس القضاء على المقاومة في غزة، ولكن تهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه، والحد من تفوقه الديموغرافي في أرضه فلسطين التاريخية، وهذا هدف واضح في كل السياسات والجرائم الإسرائيلية التي عملت على نحو ممنهج لتحويل غزة إلى أرض محروقة ومكان غير قابل للحياة البشرية بالمطلق.

وتابع: «لم يبدأ ذلك في 7 أكتوبر 2023 لكنه امتداد لسنوات طويلة من الحصار منذ عام 2007، وقد حذرت الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة مرات عديدة بأن السياسات والممارسات الإسرائيلية جعلت غزة مكانًا غير قابل للحياة».

وأشار إلى أن الهدف الإسرائيلي بتهجير الشعب الفلسطيني لخارج أرضه يعتبر هدفًا حيويًا لإسرائيل الصهيونية، التي وضعت أهدافًا استراتيجية ثلاثة لوجودها، أن تبقي يهودية القومية وأن تستحوز على أكبر مساحة ممكنة من الأرض، وأن تكون نظامًا ديموقراطيًا، ويقول أحد علماء الديموغرافيا الإسرائيليين أنه لا يمكن تحقيق الثلاثة أهداف معًا، بل يمكن تحقيق أي أثنين من هذه الأهداف، فإذا كانت إسرائيل ستبقي يهودية وتحتفظ بالمساحة القصوى فلا يمكنها أن تكون ديموقراطية.

ضمان تدفق الإغاثة إلى كامل قطاع غزة

واستكمل حديثه قائلًا: «نؤكد أن التصدي لتهجير الشعب الفلسطيني لا يجب أن يبقي محصورًا في البيانات والمواقف الشفهية الرافضة له، بل يجب أن يتم من خلال إلزام إسرائيل بسلسلة من الخطوات تشمل الوقف الفوري للعدوان والقصف والتدمير والقتل ورفع الحصار القاتل وضمان تدفق الإغاثة إلى كامل قطاع غزة ودخول المنظمات الدولية الإغاثية إليه وإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، وسرعة تأهيل البنية التحتية الأساسية، والسماح بعودة الحياة وتنقل المواطنين الفلسطينيين في كل الاتجاهات داخل قطاع غزة».