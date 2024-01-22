ميليسا باريرا تشارك في مسيرة لدعم فلسطين بأمريكا.. «المقاومة مبررة»

شاركت الممثلة ميليسا باريرا في المسيرة الاحتجاجية التي تم تنظيمها على هامش فعاليات الدورة الـ 40 من مهرجان صندانس للسينما المستقلة في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة عدد كبير من صناع السينما في العالم للتنديد بالممارسات الدموية للاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين في قطاع غزة.

وشهد الشارع الرئيسي في مدينة سيتى بارك بولاية يوتاه الأمريكية، حشد من مئات من المتظاهرين على الرصيف وهم يهتفون «فلسطين حرة» و«أوقفوا الحرب»، و«إبادة جماعية»، بجانب الدعوات لوقف إطلاق النار، وفقا لما نشره موقع «هوليود ريبورتر».

ميليسا باريرا تدعم فلسطين في مسيرة حاشدة على هامش فعاليات صندانس السينمائي

«نحن لا نحتج على صاندانس، بل نحتج على تقاعس وسائل الإعلام الرئيسية»، صرخت إحدى المتظاهرات الرئيسيات، متابعة: «جميعكم هنا، صانعي الأفلام والفنانين، الذين تستخدمون فنكم لرواية القصص، لماذا أنتم صامتون؟» وكانت هناك هتافات تطالب بوقف إطلاق النار الآن ودعوات للرئيس جو بايدن لإنهاء الدعم الأمريكي للصراع، وزينت اللافتات التي كتب عليها «فلتعيش غزة» و«أزيلوا منصة الصهيونية» بالبطيخ الذي أصبح رمزا للتضامن مع فلسطين.

تعاونت قوات ولاية يوتا وشرطة بارك سيتي لمراقبة المشهد الذي أصبح متوترًا في بعض الأحيان عندما وقف عدد من المؤيدين الإسرائيليين أمام المتظاهرين الفلسطينيين وهم يهتفون «أعيدوهم إلى الوطن» في إشارة إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس، وسُمع أشخاص آخرون يطلقون صيحات الاستهجان على المتظاهرين الفلسطينيين ويحاولون إخفاء هتافاتهم «المقاومة مبررة عندما يكون الناس محتلين».