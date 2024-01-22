محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة في المجمع الثقافي

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة بمجمع كفرالشيخ الثقافي بمدينة كفرالشيخ، بحضور القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ، ودمياط ودير القديسة دميانة ببلقاس، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من الآباء الكهنة، وقيادات الأزهر الشريف والأوقاف.

التنمية المتوازنة

وأكد محافظ كفرالشيخ، عبر بيان، أن مصر بلد الأنبياء والرسالات ومصر قوية برجالها ووحدتهم على مر العصور التي صنعت التاريخ، مؤكداً أن مصر تستحق منا الحب بالفعل وليس بالكلام، داعيا جموع أبناء المحافظة للعمل والإنتاج نحو تحقيق مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة، وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن وتطلعات أبنائه.

وحدة الشعب مصدر قوته

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى قوة وحدة الشعب المصري، كنموذج فريد في التسامح والاعتدال ونبذ التعصب، متمنيًا دوام الاستقرار والرخاء لوطننا الغالي الذي سيظل دائمًا في مقدمة الأمم، وأن يعم السلام والخير على مصرنا الحبيبة.

وقال القمص بطرس بطرس بسطوروس، إن السيد المسيح عليه السلام علم الناس وهو طفل وكان معجزة في رسالته، حيث كان رحمة للناس، وقدم مفهوما جديدا للحياة في تعليمه ورسالته، حيث دعا الناس للطهارة وكان طاهرا، وقدم للناس النموذج في التواضع وكان متواضعا، قائلا القلب الذي يسكنه الحب لا يسكنه الكره.