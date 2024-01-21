«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 67 ألف طائر ضد الأمراض المعدية

أكد محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، تحصين 67 ألف طائر متنوع، لحمايتها من الإصابة بأي أمراض معدية، مشيرًا إلى أنّ الحملات التي تجوب الشوارع تستهدف الأسواق العامة في شتي ربوع الإقليم.

تحصين ثلاث ريشات للطيور

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، في بيان، الأحد، أنه جرى تحصين ثلاث ريشات للطيور، بهدف الحد من انتشار أي أمراض معدية، وكذلك الحفاظ علي الثروة الداجنة وزيادة إعدادها بشكل كبير، إذ تعد الثروة الداجنة في الإقليم كبيرة الإعداد، ولذلك يجب الاهتمام بها ورعايتها على أكمل وجه، وتوفير كافة التحصينات اللازمة لها أثناء فصل الشتاء.

توعية إرشادية لمربي الدواجن

وأشار إلى أن مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، تعمل جاهدة على الارتقاء بالمنظومة البيطرية، والحفاظ على الثروة الداجنة، التي توفر اللحوم والبيض للمستهلكين، كما أنها تعد مصدر دخل جيد للمربين في كافة أرجاء المحافظة.