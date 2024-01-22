تامر حسني يحقق 20 مليون مشاهدة بكليب «موحشتكيش»

حقق المطرب تامر حسني، 20 مليون مشاهدة بكليبه الجديد موحشتكيش، الذي طرحه عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب.

كليب موحشتكيش

أغنية موحشتكيش لتامر حسني تصدرت التريند في عدد من المنصات الموسيقية والسوشيال ميديا بعد ساعات قليلة من طرحها.

والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر علي فتح الله.

كلمات أغنية موحشتكيش

وتميزت أغنية موحشتكيش بالطابع الرومانسي، وتقول كلماتها:

شكل المكان زي ما كان، متغيرتش حاجات كتير.. شايف بعيني ذكريات، من قلبي حبيتها بضمير، أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا.. كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا، وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك.. معقول أكون موحشتكيش من يوم بعادنا مش بعيش.