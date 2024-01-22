على كرسي متحرك.. نجاة الصغيرة تظهر مع محمد أنور وزوجته

ظهرت الفنانة نجاة الصغيرة، على كرسي متحرك في أحدث ظهور لها، والذي كشف عنه الفنان محمد أنور، من خلال صورة شاركها مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».

نجاة الصغيرة على كرسي متحرك

ظهر الفنان محمد أنور، ومعه زوجته في صورة «سيلفي» مع الفنانة نجاة الصغيرة التي ظهرت من خلالها، وهي تجلس على كرسي متحرك.

يذكر أن الفنانة نجاة الصغيرة، ظهرت مؤخرًا بعد غياب سنوات طويلة، من خلال إحدى الحفلات التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.