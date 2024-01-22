محمد الحلو ضيف شرف حفل عيد الحب بدار الأوبرا

أعلن المطرب علي الحجار عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، مشاركة المطرب محمد الحلو في حفل عيد الحب الذي يقام 14 فبراير بدار الأوبرا المصرية كضيف شرف.

ونشر علي الحجار صورة للفنان محمد الحلو، معلقا: ضيف شرف حفل عيد الحب يوم الأربعاء 14 فبراير بدار الأوبرا صديقي الفنان الكبير محمد الحلو .

تكريم محمد الحلو

يذكر أن الفنان محمد الحلو جرى تكريمه من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، على هامش فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أنا المصري، الذي شارك فيه كعضو لجنة التحكيم.