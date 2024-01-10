ديو مع محمد الحلو.. تفاصيل أحدث أغاني هلا رشدي

تستعد الفنانة هلا رشدي، لطرح أغنية جديدة على طريقة الديو، والتي تجمعها مع المطرب محمد الحلو، والتي تشهد التعاون الأول بينهما.

تفاصيل أغنيتها الجديدة

الأغنية بعنوان «الخبر والبركة»، وهي من ألحان محمد يحيى، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومن المقرر طرحها يوم الجمعة المقبل عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

مشاركتها بأغنية راحة

وكانت هلا رشدي طرحت أحدث أغنياتها بعنوان «راحة»، أكتوبر الماضي، بالتعاون مع جيتاريست محمود صيام، والذي شاركها الغناء، وذلك بعد فترة راحة طويلة لإصابتها بالأحبال الصوتية.