رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وزيرة الثقافة تكرم الفنان محمد الحلو

كتب:

بسمة شطا
10:42 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
محمد الحلو

محمد الحلو

كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، الفنان محمد الحلو، على هامش فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أنا المصري الذي أقيم مساء اليوم على خشبة المسرح القومي.

وكان الفنان محمد الحلو، شارك في الدورة السادسة من مهرجان أنا المصري كعضو لجنة التحكيم التي تضم عددا من الفنانين من بينهم ريهام عبد الحكيم وعمرو مصطفى والشاعر أيمن بهجت قمر وغيرهم.

وتضمن الحفل تقديم الفائزين في النسخة السادسة للمسابقة للأغاني الفائزة، وأيضا شارك مجموعة من الفائزين في المسابقة عبر الدورات الماضية بغناء مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية لكبار نجوم الطرب في مصر، بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو محمد عثمان.

 

اقرأ المزيد:

محمد الحلو لـ«الوطن»: «العملية نجحت وصحتي حلوة وواقف على رجلي»

محمد الحلو عن نجاح تتر مسلسل ضرب نار: «سعيد بردود الفعل»

محمد صلاح وأحمد سعد يرقصان على أنغام «وسع وسع واليوم الحلو دا» (فيديو)

الفنان محمد الحلو يهدي فريقا مسرحيا من ذوي الهمم مبلغا ماليا تشجيعا لهم
بقلم بسمة شطا