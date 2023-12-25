وزيرة الثقافة تكرم الفنان محمد الحلو

كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، الفنان محمد الحلو، على هامش فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أنا المصري الذي أقيم مساء اليوم على خشبة المسرح القومي.

وكان الفنان محمد الحلو، شارك في الدورة السادسة من مهرجان أنا المصري كعضو لجنة التحكيم التي تضم عددا من الفنانين من بينهم ريهام عبد الحكيم وعمرو مصطفى والشاعر أيمن بهجت قمر وغيرهم.

وتضمن الحفل تقديم الفائزين في النسخة السادسة للمسابقة للأغاني الفائزة، وأيضا شارك مجموعة من الفائزين في المسابقة عبر الدورات الماضية بغناء مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية لكبار نجوم الطرب في مصر، بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو محمد عثمان.