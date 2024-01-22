ريهام حجاج توجه رسالة رومانسية لزوجها محمد حلاوة في عيد ميلاده

هنأت الفنانة ريهام حجاج زوجها محمد حلاوة بعيد ميلاده عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت ريهام: «كل سنة وأنت حبيبي وطيب وسعيد ومتهني ومستور ومرتاح البال يا عمري، ربنا يرضى عنك دايما ويخليك ليا ولولادك ولحبايبنا وما يحرمناش منك أبدا يا رب».

وأضافت ريهام: «أول عيد ميلاد مع يوسف وجميلة ربنا يحفظهم ويخليهم، بحبك يا روح قلبي».

وتشارك ريهام حجاج في الموسم الرمضاني المُقبل بمسلسل «صدفة»، الذي بدأت تصويره منذ أيام، وتكرر التعاون فيه مع المُخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة، ويشاركها البطولة خالد الصاوي وسلوى خطاب وعصام السقا ورحاب الجمل وفراس سعيد وميار الغيطي.