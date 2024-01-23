مناسك العمرة خطوة خطوة بالصور.. «الإفتاء» تشرح

العمرة رحلة يتمناها الجميع، ويحرص عليها، لأنها تعد من أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، لما فيها من تكفير للذنوب، واستجابة للدعوات، إلا أن البعض يخشى الوقوع في أي خطأ خلال رحلة العمرة، لذلك يتساءلون عن مناسك العمرة خطوة خطوة بالصور، وهي ما شرحته دار الإفتاء المصرية.

وأكدت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أن مناسبك العمرة خطوة خطوة بالصور تشمل الإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق، أو التقصير عملًا برأي الشافعية، ومن واجباتها: «الإحرام بها من الميقات المكاني، وعدم التلبس بمحظورٍ من محظورات الإحرام، والحلق أو التقصير عملًا برأي الجمهور».

مناسك العمرة

ومن مناسبك العمرة خطوة خطوة بالصور الإحرام وفقا لدار الإفتاء:

الإحرام نية الدخول في العمرة.

يستحب أن يتلفظ المعتمر بقول (لبيك عمرة)، عند إحرامه يُحرم الذكر في إزار ورداء من غير المخيط أي غير المفصل، ويستحب أن يكون أبيضين.

يستحب الاغتسال والطيب والتنظف قبل عقد نية الإحرام.

ليس للإحرام ركعتان تسميان (ركعتي الإحرام) لكن لو صادف وقت حضور صلاة فريضة، فأنه يحرم بعدها لفعله صلى الله عليه وسلم.

تسن التلبية بعد الإحرام وهي قول (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)، ويرفع بها الرجال أصواتهم، أما النساء فيخفض أصواتهن بها، ويتوقف المعتمر عند التلبية عند ابتدائه الطواف.

ليس للمرأة لباس معين للإحرام كالأسود أو الأخضر، كما يعتقد البعض.

وتأتي ثاني مناسك العمرة خطوة بخطوة الطواف، يكون سبعة أشواط على الكعبة، يبدأ كل شوط من أمام الحجر الأسود وينتهي به، بحيث يجعل المعتمر الكعبة عن يساره أثناء طوافه، ويسن لمن يطوف أن يبدأ طوافه، ويستلم الركن اليماني بيده ولا يقبله، كما يسن لمن يطوف أن يكبر عند استلامه للحجر الأسود، أو عند الإشارة إليه.

وفي مناسك العمرة خطوة بخطوة، يسن أن يصلي المعتمر ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم، ثم يشرب من ماء زمزم، ثم يتوجه إلى السعي بين الصفا والمروة، ويكون سبعة أشواط بين الصفا والمروة، يبدأ من الصفا، وينتهي بالمروة ثم بعد الإنتهاء من السعي، يحلق المعتمر شعر الرأس أو تقصيره، وليس على النساء الحلق بل عليها، أن تقص من كل ضفيرة من شعرها قدر رأس الأصبع.