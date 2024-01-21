«السياحة» تعلن فترة صلاحية «باركود العمرة» لحاملي تأشيرات الزيارة للسعودية

أكد حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مدة صلاحية باركود البوابة المصرية للعمرة الصادر لحاملي تأشيرة الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية هو أسبوع واحد من تاريخ الإصدار، لافتا إلى أن مدة صلاحية باركود العمرة لحاملي تأشيرة العمرة تكون أسبوعا واحدا من تاريخ السفر للسعودية.

الغاء السفر فى حال عدم الحصول على باركود البوابة

وأضاف لـ«االوطن» أنه لا يمكن لحامل تأشيرة الزيارة الشخصية أو السياحية للمملكة العربية السعودية، أو تأشيرة العمرة السفر للمملكة دون الحصول على باركود البوابة المصرية للعمرة، موضحا أنه في حال عدم حصول حاملي تلك التأشيرات على باركود البوابة فإنه يتم إلغاء سفرهم وعدم خروجهم من المنافذ المصرية.

تأشيرات السعودية تنظم عبر بوابة العمرة

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن التأشيرات الصادرة للمملكة العربية السعودية للمواطنين المصريين، والذي يجب على حاملها الحصول على باركود البوابة المصرية للعمرة، هي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية، وتأشيرة زيارة الفعاليات والزيارة الحكومية لغير الحكوميين وزيارة المضيف، مشددا على ضرورة حصول حامل تلك التأشيرات على باركود بوابة العمرة.