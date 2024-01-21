شركات السياحة: 4 خطوات لحصول حاملي تأشيرة الزيارة على باركود بوابة العمرة

تساؤلات عديدة تدور في أذهان المواطنين بشأن خطوات الحصول على الباركود من البوابة المصرية للعمرة، وذلك بالنسبة لحاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية.

وكشف حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن خطوات الحصول على الباركود من البوابة المصرية للعمرة تتمثل فيما يلي:

1- يتوجه حامل تأشيرة السياحة والزيارة الشخصية لإحدى شركات السياحة المسجلة على البوابة المصرية للعمرة للحصول على الباركود.

2- تقوم شركات السياحة بالحصول على صورة التأشيرة وبيانات جواز السفر ومواعيد السفر والعودة.

3- يقوم حامل التأشيرة بدفع الرسوم المقررة للحصول على الرقم التعريفى لبوابة العمرة المصرية والمقدر بـ2050 جنيها.

4 - تدخل شركات السياحة على على الأيقونة المخصصة عبر بوابة العمرة المصرية لإستصدار الباركود لحاملى تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية.

باركود للمسافرين بتأشيرة عمرة

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«الوطن»، أنه بالنسبة لحصول حاملي تأشيرة العمرة على باركود البوابة المصرية للعمرة فإن الباركود يصدر من البواية عقب مراجعة برنامج العمرة الذى قدمته شركات السياحة المنظمة للبرنامج، لافتا إلى أن شركات السياحة هى الجهة الوحيدة المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة بمصر.