خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في مركز الباجور بالمنوفية

كشفت شركة الكهرباء بمحافظة المنوفية، عن خريطة تخفيف الأحمال في مركز الباجور، حيث تغير جدول تخفيف الأحمال ليكون 3 ساعات فقط يوميا، يبدأ من الساعة 2 وحتى الساعة 5 مساء، ومن المقرر أن يتم تغيره يوم الأربعاء المقبل 24 يناير، وفقا للجدول الجديد الذي ستعلنه وزارة الكهرباء.

قطع الكهرباء في المنوفية

وقالت المهندسة أسماء مبارك مسؤول إدارة التشغيل في قطاع كهرباء المنوفية، إن خريطة تحميل الكهرباء في المحافظة تغيرت إلى 3 فئات، مناطق تنقطع بها الكهرباء ساعة أو ساعتين ومناطق أخرى لا تنقطع بها الكهرباء طوال اليوم، وفيما يلي خريطة تخفيف الأحمال في مركز الباجور.

أماكن لا تنقطع بها الكهرباء طوال اليوم

مغذيات: المعهد الهندسي، كفر شربا، كفر الباجور، جروان، المقاطع الجديد، بهناي 2، توزيع 4 و5

انقطاع الكهرباء من الساعة 2 إلى 3 مساء

مغذيات: بي العرب، اسطنها، المقاطع، تلوانة، أبشيش، سيروهيت، سمان.

انقطاع الكهرباء من الساعة 4 إلى 5 مساء

مغذيات: السالمية، المغاربة.