خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في مركز السنبلاوين بالدقهلية

يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بعد أن قررت شركة الكهرباء تغيير مواعيد انقطاع التيار، بسبب امتحانات الشهادة الإعدادية.

خريطة قطع الكهرباء في السنبلاوين

وأشارت شركة الكهرباء، في بيان، إلى أنه سيجري قطع الكهرباء في مركز السنبلاوين، وفقًا للمواعيد الجديدة، من الساعة 4 لـ5 مساءً عن المناطق التالية:

- مغذي مخرج 1 في طريق نوب وأرض المعداوي

- خروج 2 في عزبة ملتاز وطريق نوب وأرض عبد الجليل

- خروج 3 في شارع سعد زغلول والبرجاس والقنطرة

- خروج 4 مساكن الجبانة وشارع الإدارة التعليمية وشارع البحر

- خروج 5 شارع المستشار وشارع الزراعية وشارع الترعة المردومة

- خروج 7 منطقة الشيخ عمر والنواردة وسيدي شيمر، وشارع عبد المنعم والبكايرة

- المدافن بمنطقة المعاهدة والمعلمين ومنشية السادات

- خروج 8 في أبو شعيب، ومدافن الأقباط، ومنطقة السينما

- خروج 9 النخل والشهيد أبو رزق وأرض الجمال، والمستشفى العام

- خروج 10 مساكن الشهيد ومنطقة الساحة الشعبية

- العوضي منطقة مدرسة الحوال، ومنطقة الزهراء، ومدرسة الأوقاف

- مغزي أبو قراميط في أبو قراميط وعزبة الإصلاح

- مغذي الزهايرة في الزهايرة وطماي الزهايرة وعزبة أبو لين.