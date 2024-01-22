خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في مركزي تلا والشهداء بالمنوفية

أعلن قطاع توزيع شبكات الكهرباء في محافظة المنوفية خريطة تخفيف الأحمال في مركزي تلا والشهداء، وذلك بعد تغير خطة التخفيف منذ يوم 9 حتى 24 يناير الجاري، بسبب امتحانات الفصل الدراسي الأول.

خريطة تخفيف الأحمال في مركزي تلا والشهداء

وقال المهندس حاتم طعيمة، رئيس قطاع شبكات الكهرباء في المنوفية، إن مدة تخفيف الأحمال الجديدة 3 ساعات فقط يوميا، تبدأ من الساعة 2 مساء حتى الساعة 5 مساء، مشيرا إلى أن هناك عددا من المناطق لا تنقطع بها الكهرباء، وفيما يلي خريطة تخفيف الأحمال في مركزي تلا والشهداء.

خريطة قطع الكهرباء في مركز تلا

بحسب الشركة، فإن هناك أماكن لا تنقطع بها الكهرباء، وهي مغذيات كل من طنوب، وبابل الجديد، وبابل القديم، وجنزور، والكمايشة، والتوزيع 3، 4، وقشطوخ، والتوزيع 1، 3، وتلا 1، 4، 5.

وسيتم قطع الكهرباء من الساعة 2 إلى 4 مساء في كل من مغذيات ريف طنطا، والزاوية، وصناديد، والطريق الدائري، والتوزيع 2، 4، وتلا 2، 6، 7.

تخفيف الأحمال في مركز الشهداء

وفي مركز الشهداء، سيتم قطع الكهرباء من الساعة 2 إلى 3 مساء عن مغذيات البتانون، والساحل، وكمشيش، والساحة الشعبية، وطنوب، وعمروس، والعراقية، والشهداء 3، 4، والتوزيع 1، 2، 3، 4، ومن الساعة 3 إلى 5 مساء عن مغذيات كفر الجمالة، وكفرحجازي، وعزبة شعير.