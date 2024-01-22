القوائم الكاملة لحدود السحب ببطاقات بنك مصر خارج وداخل البلاد

كشف بنك مصر عن حدود استخدام البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر «ما يعادل الجنيه المصري»، بحسب جدول البطاقات الائتمانية على الموقع الرسمي للبنك اعتبارًا من يوم 21 يناير 2024.

ترصد «الوطن»، في السطور التالية بالتفاصيل، حدود السحب النقدي داخل الجمهورية من ماكينات الصرف الآلي (ATM) لمختلف البطاقات كما يلي:

بطاقة كلاسيك

يبلغ حد السحب 16 ألف جنيه يومياً من ماكينات بنك مصر، و4 آلاف جنيه من ماكينات البنوك الآخرى.

بطاقة كلاسيك الإسلامية

يمكن سحب 50% من الحد الائتماني وبحد أقصى 10 آلاف جنيه شهرياً.

البطاقة الذهبية

16 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي لبنك مصر، و4 آلاف جنيه من ماكينات ATM للبنوك الأخرى.

بطاقة بيزنس

16 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي لبنك مصر، و4 آلاف جنيه من الـATM، لبنوك أخرى.

بطاقة التينانيوم

16 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي لبنك مصر، و4 آلاف جنيه من الـATM، لبنوك أخرى.

بطاقة التيتانيوم الإسلامي

يمكن سحب 50% من الحد الائتماني، وبحد أقصى 50 ألف جنيه شهريًا.

بطاقات البلاتينية و«ورلد إيليت»

16 ألف جنيه يوميًا من آلات بنك مصر، و4 آلاف جنيه من بنوك أخرى.

الشراء خارج مصر

وعن الشراء خارج الجمهورية في حال إبلاغ العميل بالسفر كما يلي:

- بطاقة كلاسيك وبطاقة كلاسيك الإسلامية يكون ما يعادل 3 آلاف جنيه مصري.

- البطاقة الذهبية والبطاقة الذهبية الإسلامية يكون ما يعادل 6 آلاف جنيه.

- بطاقة بيزنس ما يعادل 3 آلاف جنيه.

- بطاقة التيتانيوم وبطاقة التيتانيوم الإسلامي 10,500 جنيه مصري.

- البطاقة البلاتينية تكون 22,500 جنيه مصري.

- فيزا سيجنتشر وورلد 45 ألف جنيه.

- بطاقة وورلد إيليت 90 ألف جنيه.

وبالنسبة للحد الشهري للمشتريات خارح مصر في حال عد إبلاغ العميل بالسفر يكون كالتالي:

- بطاقة كلاسيك وبطاقة كلاسيك الإسلامية 3 آلاف جنيه.

- البطاقة الذهبية والبطاقة الذهبية الإسلامية 6 آلاف جنيه

- بطاقة بيزنس 3 آلاف جنيه.

- بطاقات التيتانيوم والتيتانيوم الإسلامي والبلاتينية وفيزا سيجنتشر وورلد وورلد إيليت 7,500 جنيه.

السحب النقدي خارج مصر

وبالنسبة للسحب النقدي خارج مصر في حال إبلاغ العميل بالسفر تكون 3 آلاف جنيه لبطاقات كلاسيك، وكلاسيك الإسلامية، والذهبية، والذهبية الإسلامية، وبيزس، والتيتانيوم، والتيتانيوم الإسلامي، والبلاتينية، و6 آلاف جنيه لفيزا سيجنتشر وورلد، وورلد إيليت.