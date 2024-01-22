تحذيرات من طقس الإسكندرية غدا.. ارتفاع الأمواج 3 أمتار

حذرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، المواطنين بسبب الاضطراب الجوي في طقس الغد، حيث تشهد المدينة الساحلية 3 عوامل جوية مؤثرة على حركة المواطنين، أولها الأمطار، بالإضافة إلى الأمواج المرتفعة وشدة الرياح التي تزيد البرودة تزامنا مع ثاني أيام نوة الغطاس الحالية.

وبحسب تقرير غرفة عمليات الإسكندرية، فإنه من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار ليلة الاثنين وغدًا الثلاثاء على المدينة الساحلية بدرجة متوسطة الشدة على فترات متقطعة، وتزداد شدتها لتصل إلى 50% فجرًا وصباح الغد.

تفاصيل طقس الإسكندرية غدا

ويصاحب أمطار نوة الغطاس على الإسكندرية غدًا حالة من نشاط الرياح إذ تصل سرعتها الى 32 كيلومترا في الساعة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس بالتحديد ليلا، حيث تبلغ درجات الحرارة 13 درجة مئوية.

اضطراب في أمواج الإسكندرية

وتكتمل تلك الظواهر الجوية باستمرار الاضطراب الملاحي، نتيجة ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2 إلى 3 أمتار.

ووجهت غرفة الطقس في عروس البحر المتوسط، تحذيرات هامة للمواطنين، بضرورة تجنب السير على الكورنيش غدًا، خصوصًا في الأماكن المفتوحة، لعدم التعرض للأمواج.