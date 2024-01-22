مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.. ابتداء من الخميس

ابتداء من الخميس الموافق 25 يناير الجاري يبدأ معرض القاهرة الدولي في دورته الـ55 استقبال الزوار، يوميا وحتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

مواعيد زيارة معرض الكتاب 2024:

مواعيد معرض القاهرة الدولي للكتاب يوميا في خلال هذه الفترة من 10 صباحا إلى 8 مساء ما عدا الخميس والجمعة حتى 9 مساء.

ويشارك في معرض الكتاب هذا العام 1200 دار نشر من 70 دولة حول العالم، وتحل النرويج ضيف شرف الدورة، في حين يكون سليم حسن حسن عالم المصريات شخصية المعرض، والكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.

يمكن الوصول إلى عنوان معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال أتوبيسات النقل العام، أو الأتوبيسات المخصصة لنقل المواطنين إلى المعرض فقط، وتتواجد في أماكن متنوعة.

وأعلنت وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة النقل تخصيص 11 خطا من الأتوبيسات لنقل الزوار من مختلف الميادين إلى المعرض تبدأ عملها من الخميس المقبل وحتى يوم ختام المعرض.