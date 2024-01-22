رئيس «مياه القناة»: نعمل على توصيل خدمات المرفق لكل المناطق النائية

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الشركة تعمل على توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين في جميع المناطق.

توصيل خدمات المياه لكل المناطق

وأضاف «عصمت»، خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلس النواب بالإسماعيلية، أن الشركة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب في محافظات القناة الثلاثة، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما أكد أن هناك هناك خطة محددة بتوقيتات زمنية يتم من خلالها رفع كفاءة محطات المياه بتلك المناطق ومد وتدعيم للشبكات لضمان وصول المياه إلى القرى والتوابع المترامية الأطراف.

واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب المشكلات بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة ومشروعات الإحلال والتجديد التي من شأنها تحسين الخدمة المقدمة لمواطني محافظات القناة.

توفير حياة كريمة للمواطنين

كما ناقش الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من القرى والتوابع بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدا سعي الشركة الدائم والعمل المتواصل بكل قطاعاتها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة والمتابعة أولاً بأول للموقف التنفيذي للمشروعات بالقرى والتوابع وأثره على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.