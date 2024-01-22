«تجارية الإسماعيلية» تشارك بالمنتدى المصري الصيني: علاقات البلدين في أفضل فترة

شارك وفد الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، في المنتدى الاقتصادي المصري الصيني الثاني بمقر الاتحاد، تحت رعاية أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وغرف الاتحاد الأفريقي واتحاد البحر الأبيض للتجارة والصناعة «الاسكامى».

رافقه كل من آمال محمود، عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس سيدات الأعمال، ومحمد فايق عضو مجلس الإدارة، المستشار حسن الخباز «رئيس اللجنة الاقتصادية»، وعادل اليماني عضو «لجنة الشؤون العربية»، إنچي هيبة المستشار الإعلامي للغرفة التجارية.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، خلال اللقاء، بحث تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين مصر والصين، خلال أعمال المنتدى الذى يجمع بين رجال الأعمال المصريين وأعضاء الوفد التجاري الصيني المتخصص في عدة مجالات.

عمق العلاقات الثنائية

خلال كلمته، أكد السفير الصيني لياو ليتشيانج، على عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين، لافتا إلى أن البلدين تحت قيادة استراتيجية، ويمكن القول إن العلاقات المصرية الصينية في أفضل فترة لها.

الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر

وأضاف السفير الصيني، أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر خلال السنوات العشر السابقة، وأن هناك إقبالا متزايدا من قبل الشعب الصيني على المنتجات المصرية، لافتا إلى أن الاستثمار الصيني يتزايد من عام لآخر، وأن الدولتين أصبحتا شريكتين عزيزتين، خاصة بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس.

آلية تعزيز فرص التعاون

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان المصري ونظيره الصيني، آلية تعزيز فرص التعاون القائم على المنفعة المتبادلة بين الشريكين، كذلك العلاقات الثنائية، تكرار الزيارات المتبادلة والمباحثات وتبادل الوفود.

من جانبه، وجَّه وفد تجارية الإسماعيلية، برئاسة أكرم الشافعي، الشكر لـ«الوكيل» على دعوته وحسن الاستقبال، كما عقد اجتماعات تنسيقية لبحث فرص التبادل التجاري بين الجانبين.

وفي نهاية اللقاء، تبادل الجانبان المصري والصيني الهدايا التذكارية.

ضم مجلس سيدات الأعمال، أعضاء هيئة المكتب، سارة صقر «نائب اول»، نادية صبري «نائب ثان»، مروة صابر «سكرتير اول»، نجاح عرابي «سكرتير مساعد»، منال مدبولي «مستشار إعلامي مجلس سيدات الأعمال» ، نسمة الزيني «منسق البنوك».