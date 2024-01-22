«محطة الضبعة».. الحلم يتحـول إلى حقيقة

حلم يراود ملايين المصريين منذ أوائل خمسينات القرن الماضى، حينما أنشأت مصر لجنة الطاقة الذرية عام 1955، ليبدأ السعى لامتلاك الطاقة النووية ودخول نادى الكبار.

الطريق نحو المحطة أصبح واقعاً حينما وقّعت مصر فى 19 نوفمبر 2015 اتفاقية إطارية مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية لبناء 4 مفاعلات قوية نووية فى مدينة الضبعة، من خلال آلية تمويل متّفق عليها مع الجانب الروسى.

يأتى مشروع الضبعة تتويجاً للعلاقات المتميزة بين البلدين، وتكليلاً للصداقة الطويلة، ونتاجاً لتراكم الخبرات، وتحقيقاً لأفضل الممارسات من الجانب الروسى، ودعم إحدى ركائز الأمن القومى المصرى فى مجال أمن الإمداد بالطاقة.

شهد مشروع المحطة النووية بالضبعة، مؤخراً تحقيق الكثير من المعالم الرئيسية فى مسار تنفيذ المحطة، ومنها تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدتين النوويتين الأولى والثانية، بعد أن تمّت أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدات النووية الأولى والثانية والثالثة من قبل، ويشهد الموقع فى القريب العاجل تحقيق إنجاز آخر، وهو الصبة الخرسانية الأولى للمفاعل الرابع.