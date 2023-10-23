فرص شاغرة في مشروع محطة الضبعة النووية.. والمرتبات تصل إلى 14 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل توفير وظائف شاغرة للشباب من الذكور للعمل بمشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمشروع الضبعة، برواتب مجزية.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء تفاصيل الوظائف المطلوبة، وقيمة الراتب لكل وظيفة وطريقة التقديم، وفقا لما أعلنت وزارة العمل.

الوظائف المطلوبة

- 7 رؤساء عمال إنشاءات- قيمة الراتب 14 ألف جنيه.

- 10 رؤساء عمال- قيمة الراتب 12 ألف جنيه.

- 122 عامل مساعد - قيمة الراتب 8 آلاف جنيه في حالة وجود شهادة و7 آلاف جنيه بدون شهادات.

عمالة متخصصة

- 462 نجار مسلح

- 238 عامل خرسانة

- 86 عامل لحام

- 85 عامل تركيب هياكل خرسانية

- 45 نجارا

-16 فني ميكانيكا

- 5 عمال ربط

قيمة الراتب للعمالة المتخصصة 11 ألف جنيه في حالة وجود شهادة، و8 آلاف جنيه بدون شهادات.

شروط التقديم للوظائف المتاحة

خبرة سنة واحدة في كل مهنة

مزايا الوظائف المطلوبة

- وسيلة مواصلات لموقع العمل ذهابا وإيابا

- إقامة

- توفير زي خاص

- وجبات غذائية

- إجازات سنوية

- تأمين اجتماعي

- تأمين طبي خاص

- توفير مهام السلامة والصحة المهنية

كيفة التقديم على الوظائف

أوضحت وزارة العمل أنه على الراغبين في الحصول على الوظائف في محطة الضبعة النووية، والتقديم من خلال موقع الوزارة الرسمي من خلال الرابط التالي:

https://www.manpower.gov.eg/