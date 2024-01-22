اقرأ في عدد «الوطن» غدا: محطة الضبعة.. الحلم يتحول إلى حقيقة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

«السيسي»: حريصون على أداء دور رئيسي في عمليات التحول الدولي للطاقة النظيفة بما يفيد البلاد

الرئيس يتابع «الربط الكهربائي» وإنتاج الطاقة المتجددة مع أوروبا.. ويوجِّه بتسريع التعاون مع «كوبيلوزوس» اليونانية

رئيس الصومال: مصر دعمتنا في أصعب الأوقات

«شيخ محمود» لـ«القاهرة الإخبارية»: إثيوبيا تخطط للاستيلاء على أرضنا ولن نفاوض

علاقتنا مع «القاهرة» لا تمثل تهديدا لأي طرف والقانون الدولي حاكم

«نيويورك تايمز»: مصر أكبر من أن تفشل رغم حرب غزة

أستاذ استثمار وتمويل: الاقتصاد الوطني متنوع وقادر على امتصاص الصدمات والتعامل معها

دور رائد لمصر في الاقتصاد الدولي

«الوطن» تستعرض أولويات الوثيقة الاقتصادية للولاية الرئاسية 2024 - 2030

88 مليار دولار إيرادات مستهدفة لقناة السويس وتوطين 21 قطاعا صناعيا.. و20 مليارا لصادرات «الكوميسا»

رفع قدرة ميناء شرق بورسعيد لاستقبال حاويات الترانزيت إلى 5 ملايين حاوية سنويا.. وتحويل 5000 شركة مصرية إلى شركات رائدة.. وتسريع الانتقال للثورة الصناعية الرابعة

زيادة عدد الجامعات المدرجة في تصنيف «QS البريطاني» إلى 15 جامعة.. ودعم البحث العلمي والتحول للاقتصاد الأخضر

«محطة الضبعة» الحلم يتحول إلى حقيقة

4 مفاعلات بقوة 1200 ميجاوات وتحديث المنشآت النووية لتحقيق الاستفادة القصوى

الدولة تتوسع في الإنتاج الصناعي باستغلال الرمال السوداء والنظائر المشعة

الإصابة تجبر «صلاح» على المغادرة

كواليس اتفاق كشفه «كلوب» ووضع به اتحاد الكرة في ورطة

«مو» يخبر اللاعبين ليلاً.. و«فيتوريا» يحدد ترتيب شارة القيادة

العرب في ظهر مصر لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي

مجلس الجامعة العربية: ندعم خطوات «القاهرة» لحماية أمنها القومي.. ونحذر من محاولات التهجير

وزير الإسكان يشهد تشغيل أول توربينة بمشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» في تنزانيا

«الجزار»: الحدث يحظى بمتابعة الرئيس السيسي نظرا لأهميته للشعب الشقيق

الصفحة الثانية

دور رائد لـ «مصر» في الاقتصاد الدولي

«الوطن» تستعرض أولويات الوثيقة الاقتصادية للولاية الرئاسية 2024 - 2030

تسريع الانتقال إلى الثورة الصناعية الرابعة والتحول للاقتصاد الأخضر

زيادة عدد الجامعات المُدرجة في تصنيف «QS البريطاني» إلى 15 جامعة في عام 2024.. وتحويل 5000 شركة مصرية إلى شركات رائدة في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.. والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال زيادة نسبة الاستثمارات إلى 75% بحلول 2030

20% من الحقائب الوزارية للشباب.. و6 مليارات دولار للمستثمرين المصريين في الخارج

توجيه 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. وتطوير 54 مركزا للشباب

88 مليار دولار إيرادات مستهدفة لقناة السويس.. و20 مليارا لصادرات «الكوميسا»

تفعيل الدور الاقتصادي للقناة وتوطين 21 قطاعا صناعيا بالمنطقة الاقتصادية حتى عام 2025

الصفحة الثالثة

خبراء: الوثيقة تتضمن مستهدفات طموحة ضمن خطط «مصر 2030»

«شعيب»: الحكومة نجحت في زيادة معدلات النمو خلال السنوات الأخيرة رغم التحديات والتوترات الجيوسياسية.. و«حنان»: نسير على الطريق الصحيح لجذب الاستثمارات المباشرة.. و«رانيا»: مصر هي السوق الأفريقية الأولى في إصدار الشهادات الكربونية والوثيقة خصّصت 75% للاقتصاد الأخضر

مؤسسات دولية: مصر تسير بخطوات ثابتة نحو النمو.. واقتصادها متميز رغم الأزمات

حوار اقتصادي مهم

النائب محمود الصعيدي: المصريون في الخارج قوة لا يستهان بها والاستثمار الأجنبي يبحث دائما عن حزمة من المحفزات

عضو «اقتصادية النواب»: الاستراتيجية ترسخ دعائم نهضة قائمة على رفع مقدّرات الإنتاج

الصفحة الرابعة

رئيس الصومال لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر دعمتنا في أصعب الأوقات.. ولا مجال للتفاوض مع إثيوبيا

«شيخ محمود»: مذكرة التفاهم بين «أديس أبابا» و«أرض الصومال» ستعيد حالة العداء بين البلدين.. وإثيوبيا تخطط للاستيلاء على قطعة من أرضنا لإنشاء قاعدة بحرية ودعم الإرهابيين في «حركة الشباب».. والقانون الدولي يحكم آلية تعامل الدول مع بعضها وعلاقتنا مع «القاهرة» لا تمثل تهديدا لأي طرف

وقف إطلاق النار في «غزة» يهيمن على لقاءات «شكري» في «بروكسل»

إشادات من وزراء الخارجية الأوروبيين بجهود مصر لإيصال المساعدات إلى القطاع.. ووزير الخارجية: الاتحاد الأوروبي والدول الفاعلة دوليا مسئولة عن التدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في «القطاع والضفة الغربية»

الوزيرة البلغارية: نشكر مصر على دورها في إنفاذ المساعدات الإنسانية لـ«غزة»

108 أيام من العدوان الإسرائيلي على «القطاع».. اجتماعات عربية ودولية لوقف الحرب

الجرافات دمرت شواهد القبور في «خان يونس» والمستوطنون يواصلون جرائمهم في «بيت لحم».. وقوات الاحتلال تواصل نصب حواجز بمداخل «الخليل»

فصائل المقاومة تقصف خط إمداد وآليات إسرائيلية شرق «جباليا» بـ«الهاون»

الصفحة الخامسة

محطات في تاريخ مشروع مصر النووي

المشروع النووي بدأ في الخمسينات.. وأصبح واقعاً في 2015 بالاتفاق مع روسيا

«محطة الضبعة» الحلـم يتحـول إلـى حقيقـة

4 مفاعلات عملاقة بقوة 1200 ميجاوات.. مصر تدخل نادي الكبار

تطوير وتحديث المنشآت النووية والإشعاعية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المحلية وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

د. أمجد الوكيل: 25% مكوناً محلياً بالوحدتين الأولى والثانية.. والنسبة تصل إلى 35% بـ«الثالثة والرابعة»

نائب رئيس «المحطات النووية» السابق: دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية

د. علي عبدالنبي: تسهم في التنمية وزيادة الرقعة الزراعية

رئيس «المحطات النووية»: عملية التشييد تسير وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد.. ووصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثانية بالمحطة

الصفحة السادسة

التاريخ لا يرحم المغفلين

الذبح على الحجر

حتى نستفيد من المؤتمرات الطبية

خطيئة «مبعوث الأمم المتحدة» في ليبيا

جوتيريش.. الأمين المناضل (4)

ضرورة مجابهة الاستخدام الإرهابي للذكاء الاصطناعي

الصفحة السابعة

الإصابة تجبر «صلاح» على المغادرة

كواليس اتفاق كشفه «كلوب» ووضع به اتحاد الكرة في ورطة

«مو» يخبر اللاعبين ليلاً.. و«فيتوريا» يحدد ترتيب شارة القيادة

لا للعنصرية.. «الركراكى» يرد على تصريحات لاعب الكونغو بعد مشادات قوية بين الطرفين

الجولة الثانية تكشف أوراقها.. 4 لاعبين يسجلون للمرة الثانية.. زيارة للشباك في كل المباريات.. و«هاتريك» بعد غياب 16 عاما

يوم الكبرياء وحفظ ماء الوجه.. 7 منتخبات في صراع التأهل.. و«محاربو الصحراء والأسود» في فخ الوداع

الصفحة الثامنة

من الفيلم إلى الواقع.. مي سليم لا تمانع في ارتداء «الفستان الأبيض»

حلقات تحفيظ «القرآن» لأطفال غزة شفاء للصدور

لإجازة سعيدة «هضبة أم السيد» 3×1.. غوص وأكل واستجمام

الجزر بيقوّي «الحب».. «مصطفى» يحصد المحصول وزوجته تغسله

«ابدئي مشروعك اليدوي».. «كفوف» تحمل الرزق لسيدات الفيوم