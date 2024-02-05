أسعار لاب توب جيمنج في مصر.. اختار المناسب لإمكاناتك

يعد لاب توب جيمنج مناسب للألعاب، إذ يتمتع بأداء قوى بسبب مواصفاته ويتعامل بسهولة مع المهام المكثفة مثل تحرير الفيديو والصور والتصميم الجرافيكي والبرمجة، بالإضافة إلى تشغيل الألعاب بأعلى الإعدادات وبشكل سلس، لذا نستعرض أسعار لاب توب جيمنج في مصر.

أسعار لاب توب جيمنج في مصر

ويأتي لاب توب جيمنج في مصر من خلال عدة ماركات، وتختلف أسعاره من لاب توب لآخر، وهي على النحو التالي:

سعر لاب توب أسوس أنتل كور جيمنج

- سعر لاب توب أسوس أنتل كور جيمنج، موديل TUF Gaming F15 FX507ZU4-LP007W، بسعر 69 ألفا و799 جنيه‏ًا.

البروسيسور: الجيل الثادي عشر إنتل® كور™i7-12700H

الرامات: 16 جيجا بايت

هارد ديسك: 512 جيجا بايت SSD

الجرافيك: NVIDIA® GeForce® RTX 4050

الماركة: أسوس

رقم الموديل: FX507ZU4-LP007W

أسم الموديل: ASUS TUF Gaming F15

الضمان: 2 سنة.

سعر لاب توب جيمنج أسوس أنتل كور

- سعر لاب توب جيمنج أسوس أنتل كور TUF Gaming F15 FX507ZC4-HN081W، بسعر 69,799 جنيه‏.

البروسيسور: الجيل الثاني عشر إنتل® كور™ i5-12500H 18M Cache, up to 4.50 GHz

الرامات: 8 جيجا بايت.

هارد ديسك: 512 جيجا بايت SSD

الجرافيك: NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 4GB

الماركة: أسوس

رقم الموديل 90NR0GW1-M007L0.

أسم الموديل: FX507ZC4-HN081W.

البروسيسور: إنتل كور i5

الجيل: الجيل الثاني عشر.

نظام التشغيل: ويندوز 11.

الضمان: 2 سنة.

سعر لاب توب أسوس جيمنج

- لاب توب أسوس جيمنج TUF Gaming F15 FX507ZC4-HN002W، بسعر 57 ألفا و499 جنيها.

- البروسيسور: الجيل الثاني عشر إنتل® كور i7-12700H Processor.

- الرامات: 16 جيجا بايت.

- هارد ديسك: 512 جيجا بايت SSD.

- الجرافيك: NVIDIA® GeForce RTX

- الماركة: أسوس

- رقم الموديل: 90NR0GW1-M000S0.

- اسم الموديل: ASUS TUF Gaming F15.

- البروسيسور: إنتل كور i7.

- الجيل: الجيل الثاني عشر.

- نظام التشغيل: ويندوز 11.

- الضمان: 2 سنة.

لاب توب أسوس جيمنج TUF Gaming

- سعر لاب توب أسوس جيمنج TUF Gaming F15 FA507XI-LP009W، بسعر 92 ألفا و199 جنيه‏ًا.

- البروسيسور: معالج AMD Ryzen™ R9 7945HX Mobile Processor (16-core/32-thread, 64MB cache, up to 5.4 GHz max boost)

- الرامات: 16 جيجا بايت.

- هارد ديسك: 512 جيجا بايت SSD.

- الجرافيك: NVIDIA® GeForce® RTX™ 4070 8GB

- معالج AMD Ryzen™ R9 7945HX Mobile Processor (16-core/32-thread, 64MB cache, up to 5.4 GHz max boost)

- سعة الرامات: 16 جيجا بايت.

- مساحة الهارد: 512 جيجا.

- نوع الذاكرة: 512 جيجا بايت PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

- الشاشة 15.6 بوصة FHD (1920x1080).

- حجم الشاشة: 15.6 بوصة.

- نظام التشغيل: ويندوز 11.

- الضمان: 2 سنة.

سعر لاب توب أسوس جيمنج

- سعر لاب توب أسوس جيمنج TUF Gaming A15 FA507NU-LP045W، بسعر 64 ألفا و399 جنيه‏ًا.

- البروسيسور: معالج AMD Ryzen™ 7-7735HS (8 Cores, 16threads, 3.2GHZ Up to 4.75GHz)

- الرامات: 16 جيجا بايت.

- هارد ديسك: 512 جيجا بايت SSD.

- الجرافيك: NVIDIA® GeForce® RTX™ 4050 6GB

- سعة الرامات: 16 جيجا بايت.

- الرام: 8 جيجا بايت DDR5-4800 SO-DIMM x 2.

- مساحة الهارد: 512 جيجا.

- نوع الذاكره: 512 جيجا بايت PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD.

- الشاشة: 15.6 بوصة FHD (1920x1080).

- حجم الشاشة: 15.6 بوصة.

- السماعات: الصوت من Dolby Atmos تقنية الذكاء الاصطناعي للتخلص من ضوضاء الميكروفون.

- نظام التشغيل: ويندوز 11.

- الضمان: 2 سنة.

سعر لاب توب أسوس جيمنج

- سعر لاب توب أسوس جيمنج TUF Gaming F15 FX506HF-HN001W، بسعر 42 ألفا و799 جنيه‏ًا.

- رقم الموديل: 90NR0HB4-M001D0.

- اسم الموديل: FX506HF-HN001W.

- البروسيسور: إنتل كور i5.

- الجيل: الجيل الحادى عشر.

- سعة الرامات: 8 جيجا بايت.

- مساحة الهارد: 512 جيجا.

- نوع الذاكرة: 512 جيجا بايت PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD.

- كارت الشاشة: NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4 جيجا بايت GDDR6.

- الشاشة: 15.6 بوصة, FHD (1920 x 1080).

- نظام التشغيل: ويندوز 11.

- الضمان: 2 سنة.

سعر لاب توب لينوفو جيمنج

يأتي لاب توب لينوفو جيمنج Lenovo IdeaPad Gaming، بسعر 42 ألفا و999 جنيه‏ًا.

- رقم الموديل: 82K2029AED

- البروسيسور: AMD.

معالج AMD Ryzen™ 5 5500H (4C / 8T, 3.3 / 4.2GHz, 2MB L2 / 8MB L3).

- سعة الرامات: 8 جيجا بايت.

- الرام: 8 جيجا بايت SO-DIMM DDR4-3200.

- مساحة الهارد: 512 جيجا.

- نوع الذاكرة: 512 جيجا بايت SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe.

- كارت الشاشة: NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6.

- الشاشة: 15.6 بوصة FHD (1920x1080).

لاب توب لينوفو إيديا باد جيمنج 3 15ACH6، بسعر 55,199 جنيه‏.

- رقم الموديل: 82K200URUS.

- اسم الموديل: لينوفو إيديا باد جمينج 3 15ACH6.

- البروسيسور: AMD.

- معالج: AMD Ryzen 7 5800H (8C / 16T, 3.2 / 4.4GHz, 4MB L2 / 16MB L3)

- سعة الرامات: 8 جيجا بايت.

- معلومات الرام: 8GB DDR4-3200.

- مساحة الهارد: 512 جيجا.

- نوع الذاكرة: 512 جيجا بايت SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe.

- كارت الشاشة: NVIDIA® GeForce RTX 3060.

- الشاشة: 15.6 بوصة FHD (1920x1080) IPS.

- نظام التشغيل: ويندوز 11.

- الضمان: سنة.