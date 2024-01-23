حكم الدعاء على الزوج بالموت.. ماذا يقول الدين؟

استقبل الإعلامي عمرو الليثي، سيدة تتصل به تسأل عن حكم الدعاء على الزوج بالموت، إذ قالت: «كنت في حالة ضيق شديد من زوجي، ودعوْت عليه بالموت، وبعد فترة مات بالفعل، وأنا الآن أشعر بالذنب الشديد، ولا أعرف ماذا أفعل مع أبنائي الذين قاطعوني بسبب دعائي على أبيهم».

دعاء أم صادف قدر زوجها.. ماذا تفعل مع أبنائها؟

ردًا على استفسار السيدة، قال الدكتور السيد عبد الباري، أحد علماء الأزهر الشريف، في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة أمس من برنامج «مع الناس»، الذي يُذاع على قناة «الناس»، إن «الوفاة قضاء وقدر، والزوج توفاه الله لأن أجله انتهى، والقدر المُبرم صار قضاءً، وهناك قدر يصادف قدر، كما أنَّ الدعاء من القدر».

وأضاف العالم الأزهري: «النبى محمد - صلى الله عليه وسلم، نهانا عن الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، فما بالنا بمن تدعى على زوجها أو ابنها؟!»، متوجهًا بالنصح لأبناء السائلة: «ربما كانت الأم في حالة ضيق، وما دعت به ناتج عن تلك الحالة التي كانت عليها، وعليكم أن تسامحوها لوجه الله».

وأوضح الدكتور عبد الباري أن «على الأم أن تعتذر لابنها عن دعائها على أبيه، وأن تشرح له أنَّ ما حدث كان قدرًا من الله، وأنَّها لم تقصد ذلك، كما عليها أن تحاول التقرب منه مرة أخرى، وأن تحرص على تربية أبنائها تربية صالحة».