علي جمعة يوضح هل يتعارض نفاذ القدر والدعاء؟

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه قد يتوهم بعض الناس التعارض بين نفاذ القدر والدعاء، مشدداً على أنه لا ينبغي للمسلم توهم التعارض بين نصوص الشرع الشريف، وتابع: «فالشرع جاء بحتمية الإيمان بالقدر، وجاء بالحث على الدعاء، وذلك لأن الدعاء عبادة لها أثرها العظيم، والقضاء أحد أركان الإيمان».

فضل الدعاء

وقال جمعة، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يدع الدعاء قط، كما أشار إلى فضل الدعاء، لافتاً إلى أنّ للدعاء أهمية كبيرة في الإسلام، ومنها دفع المحن والمصائب، وأضاف: «فكم رفعت محنة بالدعاء وكم من مصيبة أو كارثة كشفها الله بالدعاء»، مؤكداً أن من ترك الدعاء فقد سد على نفسه أبوابا كثيرة من الخير.

تدافع القدر والدعاء

ولفت المفتي السابق، إلى أنّ الإمام الغزالي قال في هذا الشأن: «إذا قلت: ما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له؟، فاعلم أن لا رد لقضاء البلاء إلا بالدعاء، فالدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة، كما أن الترس سبب لرد السهام، والماء سبب لخروج النبات من الأرض، فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان»، وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى ألا يحمل السلاح.