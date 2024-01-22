عالم أزهري: الكلمة الطيبة أفضل من الصدقة والأذى

أوضح الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الكلمة الطيبة أفضل من الصدقة والأذى، موضحًا أنّ قول الله- سبحانه وتعالي: «قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ»، يُقصد به وجوب الكلمة الطيبة للسائلين المساعدة أو المحتاجين، وقول الحسنى بدلا من الأذى بعد الصدقة.

وأضاف «الروبي»، في حواره ببرنامج «مع الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»: «المغفرة قد تكون بدعاء من سائل الصدقة لمن يُسأل، وكذلك يجب أن تكون هناك كلمة طيبة من الشخص الذي سُئل المساعدة، بدلاً من صدقة يتبعها أذى وتعالٍ وتفاخر».

تحذير من النفاق والرياء

وتابع العالم الأزهري: «ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من اتباع الإنفاق والصدقات من وأذى، والتفاخر مع الصدقة يذهب ثوابها، وهو تصرف ينبع من صاحب قلب منافق يرائي بعمله، فقلب المؤمن خالي من الرياء والتفاخر».