«الأستاذ عارف وأصول التسويق الثقافي».. أحدث مؤلفات محمد سيد ريان بمعرض الكتاب

يصدر عن دار المعارف خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، كتاب «الأستاذ عارف وأصول التسويق الثقافي» للكاتب والباحث في التاريخ الثقافي وخبير التسويق الرقمي محمد سيد ريان.

ويتناول الكتاب حكاية الأستاذ عارف، الذي ظهر كنموذج إعلاني بارز في مجال الثقافة منذ أكثر من 60 عاما، حيث كانت أكبر حملة إعلانية تمت في تاريخ الثقافة المصرية والعربية، واستمرت نحو 10 سنوات «1963 إلى 1973» بكثافة شديدة بالصحف والمجلات.

5 فصول رئيسية

وينقسم الكتاب لخمسة فصول رئيسية، وسادس زائد، أما الفصل الأول، خصصه الكاتب لتناول شخصية استثنائية في حياتنا الثقافية، وهو الدكتور السيد أبو النجا -مبتكر الشخصية وصاحب الفكرة- وحاول فيه إلقاء الضوء على دوره وأفكاره الإبداعية والملهمة.

أما الفصل الثاني، تناول إعلانات الكتب على مدار أكثر من 100 عام، منذ البدايات والمحاولات الأولى للتسويق الثقافي.

ويمثل الفصل الثالث المحور الأساسي للكتاب، حيث تناول فيه الكاتب، شخصية الأستاذ عارف، وإعلاناته المختلفة بالتفصيل والتحليل، بينما ركز الفصل الرابع، على إعلانات الأستاذ عارف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره أبرز فعالية ثقافية على مدار العام.

أما الفصل الخامس، تناول فيه المبادئ التي تضمنتها إعلانات الأستاذ عارف في النشر والتسويق، والتي تصلح لتكون دستور ثقافي لكل العاملين بالصناعات الثقافية.

أما الفصل السادس، فيعبر عن رؤية شخصية للمؤلف، لتوضيح أهمية التسويق الثقافي بطرح جديد، في ضوء المتغيرات الجديدة في عصر الذكاء الإصطناعي، وكان غرضه من هذا الفصل، ألا يتوقف القاريء عند الناحية التاريخية في الموضوع، لكن يستلهم منها الهدف، ويستكمل بالتعرف على الجديد في هذا المجال.

كشف ثقافي نادر

ويعد هذا الكتاب عمل استقصائي وبحثي، يتضمن كشف ثقافي نادر، من كتابات وصور لتجربة من أروع التجارب، من أجل تسويق المنتج الثقافي.

ومن الجدير بالذكر، أن الكتاب جزء من مشروع ثقافي يعمل عليه المؤلف منذ سنوات للتسويق للمنتج الثقافي، ومن أبرز مؤلفاته «ثقافة ما بعد كورونا»، «الثقافة سنة 1973.. سيرة شعبية لحرب أكتوبر»، «تسويق المنتج الثقافي في عصر الثقافة الرقمية»، الذي حصل على جائزة أفضل كتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2018.