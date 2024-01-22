«صحة مطروح»: غلق 54 منشأة طبية خاصة دون تراخيص

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن صدور قرارات غلق إداري لعدد 54 منشأة طبية لعدم استيفاء التراخيص اللازمة وعدم توافر الحد الأدنى من اشتراطات التشغيل، تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

التفتيش على المستشفيات والعيادات الخاصة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن فريق إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة وبالتعاون مع الإدارات الفنية المعنية على مستوى المحافظة تحت إشراف الدكتورة سماح خوخة مدير إدارة العلاج الحر، تمكن من التفتيش والمرور على عدد 287 منشأة طبية خاصة في محافظة مطروح، وشملت المستشفيات الخاصة ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة والعيادات تخصصية وغيرها.

ترخيص المنشآت الطبية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه جرى إصدار التراخيص لعدد 8 من المنشآت الطبية الخاصة منها معامل التحاليل وعيادات، وإجراء المعاينات لعدد 12 منشأة تمهيداً لترخيصها، كما جرى الفحص والرد واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدد 9 شكاوى من الشكاوى المقدمة من المواطنين.

190 إنذارا للمنشآت الطبية الخاصة

وأوضح أنه بلغ عدد المنشآت التي أغلقت بطلب من صاحب المنشأة 8 منشأت، كما جرى تحرير 190 إنذارا للمنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة بعد عرضها على السلطة المختصة لتلافي السلبيات، وتنوعت المخالفات بين مخالفة لاشتراطات الترخيص ومخالفة لمعايير مكافحة العدوى مخالفة لعدم الترخيص وعمالة غير مؤهلة.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالمجهود المبذول، وحث فريق العمل بإدارة العلاج الحر ببذل المزيد من الجهد لخدمة المجتمع المحلي بمحافظة مطروح وبمختلف المراكز والمدن.