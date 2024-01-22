رئيس «آي صاغة»: مبادرة «زيرو» جمارك على الذهب أفقدتنا حصيلة دولارية

أكّد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أنّ مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك لتحقيق توازن بين العرض والطلب داخليًا، لم تأت بثمارها في عملية العرض والطلب في الأسواق.

وأضاف «إمبابي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ بيانات العرض والطلب «كانت بابا مقفولا»، وكان به تلاعبات كبيرة في الأسعار، من بعض المتحكمين في خام الذهب في مصر، موضحًا أنه مع هذه المبادرة وصل السعر لمستويات قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الذهب بمصر.

سبب عدم انخفاض سعر الذهب

وبيّن المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أنَّ عدم وجود بيانات في العرض والطلب هو الباب الذي منع انخفاض سعر الذهب، رغم دخول المعدن الأصفر من الخارج «زيرو» جمارك وبكميات غير محددة.

أوضح أنه ليس هناك مشكلة في دخول كميات كبيرة من الذهب، مع المصريين العائدين من الداخل.

ونوَّه إلى أنَّ هذه المبادرة أفقدت الدولة عائد جمركي وحصيلة دولارية، بسبب دخول المصريين القادمين من الخارج بالذهب، بدلا من الدولار.