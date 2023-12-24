«شعبة الذهب»: إعفاء واردات «المعدن الأصفر» من الجمارك يؤدي لانخفاض الأسعار

كشف عمرو مغربي عضو شعبة الذهب، أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في مصر، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعات في البورصة العالمية، بعد تثبيت الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب زيادة في الطلب عن المعروض، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية العالمية والحروب المستمرة، وتداعياتها على مصر.

أسباب ارتفاع سعر الذهب في مصر

وقال «مغربي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، إنه لأول مرة يصل سعر الذهب لهذه الأرقام والأسعار غير المسبوقة، مشيرًا إلى أن توقف استيراد الذهب الخام من الخارج، أحد العوامل التي تسببت أيضًا في زيادة سعر المعدن الأصفر.

وأشاد بمبادرة الحكومة السماح للمصريين بالخارج بإدخال الذهب بكمية محددة دون جمارك، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى استقرار السعر وهبوطه، مضيفًا: «ننصح الناس بشراء الذهب، لأنه الملاذ الآمن.. وهو استثمار طويل المدى».

وذكر أن مجلس الوزراء، وافق الشهر الماضي على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10 مايو 2024.