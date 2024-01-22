لماذا تراجعت أسعار الفضة عالميا؟.. السر في الدولار

انخفضت أسعار الفضة، إلى حوالي 22.5 دولار للأوقية، متأثرة بارتفاع عوائد الدولار وسندات الخزانة، مع تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على التيسير النقدي الفوري من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد بيانات تجارة التجزئة الأمريكية والتعليقات المتشددة لمسؤولي البنوك المركزية.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية، أكثر من المتوقع في ديسمبر، ما يشير إلى قوة اقتصاد البلاد، وتقليل فرص خفض سعر الفائدة في مارس.

أسعار الفضة عالميا

وفي وقت سابق، صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، بأنه لا يرى حاجة لتخفيضات سريعة في أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق الآن، المزيد من تصريحات أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على صورة أفضل حول المسار النقدي.

وفي مكان آخر، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين، أقل من المتوقع في الربع الرابع، مما أعاق التوقعات الصناعية للمعادن.

تاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار، في أبريل 2011.

توقعات أسعار الفضة

وانخفضت الفضة بمقدار 1.69 دولار أمريكي للأوقية، أو 7.11% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD)، الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يجري تداول الفضة بسعر 23.34 دولار أمريكي/ أوقية، بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics، على أن يتم تداوله عند 21.93 دولار خلال 12 شهرًا.