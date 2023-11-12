انخفاض أسعار الفضة عالميا إلى أدنى مستوى لها خلال شهر

انخفضت الفضة الفورية إلى نحو 22.4 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لها خلال شهر، تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، إذ واصلت الأسواق قياس توقعات السياسة النقدية بعد أحدث البيانات الاقتصادية والتعليقات المتشددة من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وجاءت معنويات المستهلكين في جامعة ميشيجان أقل من التوقعات، مع وصول توقعات التضخم لـ5 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2011.

سعر الفضة عالميا

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ومحافظته ميشيل بومان إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة أكثر، وتفاقم الانخفاض في المعادن الثمينة بسبب تراجع التوترات في الشرق الأوسط والبيانات الصينية المتباينة، ومن المقرر أن تخسر الفضة ما يقرب من 4% خلال الأسبوع.

وتاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011.

توقعات سعر الفضة

وانخفضت الفضة بمقدار 1.72 دولار أمريكي للأوقية أو 7.17% منذ بداية عام 2023، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الفضة بسعر 22.72 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 24.21 دولار خلال 12 شهرًا.