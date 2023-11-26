أسعار الفضة اليوم الأحد 26-11-2023.. استقرار ملحوظ

تشهد أسعار الفضة اليوم استقراراً ملحوظاً داخل المحال، حيث استقرت على نتائج آخر تعاملات يوم الخميس الماضي، وسط توقعات باستمرار حالة الثبات حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، وذلك وفقاً لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفضة اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الفضة اليوم، كما يلي:

- سعر جرام الفضة عيار 999 في مصر 38.61 جنيه.

- سعر جرام الفضة عيار 958 اليوم الأحد 37.03 جنيه.

- سعر جرام الذهب عيار 925 خلال تعاملات الظهيرة سجل 35.75 جنيه.

- سعر جرام عيار 880 يبلغ الآن في محال بيع الفضة 34.01 جنيه.

سعر سبيكة الفضة

- سعر سبيكة الفضة 50 جراما 2543 جنيها.

- سعر سبيكة الفضة 100 جرام 5068 جنيها.

- سعر سبيكة الفضة 200 جرام 9672 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

وفي المقابل تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية داخل محال الصاغة بدون ضريبة ومصنعية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2775 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 داخل محال الصاغة 3171 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 إلى 2378 جنيهاً.